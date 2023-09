Scatta la foto della tua opera preferita

I musei imolesi aderiscono anche per il 2023 a Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico al mondo, nato con l’obiettivo di tutelare la memoria dei monumenti e renderli accessibili a tutti attraverso Wikipedia e Wikimedia Commons. La grande novità di quest’anno del concorso, giunto alla dodicesima edizione, è la scelta di un tema privilegiato. I grandi protagonisti saranno infatti i simboli religiosi, ma questo non significa che le altre tipologie di monumenti saranno tenute in disparte.

I 13 luoghi di Imola che partecipano sono: palazzo comunale; palazzo Tozzoni; Rocca Sforzesca; museo di San Domenico; ex chiesa di San Francesco - biblioteca comunale; monumento ad Ayrton Senna; monumento ai Caduti della prima guerra mondiale; monumento al II Corpo d’Armata Polacco; parco delle Acque Minerali; parco Tozzoni; piazza Ulivo (piazza della Conciliazione); sculture di Germano Sartelli nella rotonda di viale d’Agostino; teatro comunale Ebe Stignani. Le fotografie dei monumenti imolesi andranno così ad arricchire l’enciclopedia online piu` grande al mondo favorendo la diffusione della cultura italiana all’estero.

"Wiki Loves Monuments è un concorso fotografico, ma è anche qualcosa di più, un modo nuovo e creativo per conoscere i monumenti della nostra città e per farli conoscere ed amare ad un pubblico più vasto", dichiara Giacomo Gambi, assessore alla Cultura (nella foto).

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti: per tutto il mese di settembre è possibile caricare le foto su Wikimedia Commons, anche dal cellulare con l’app Wiki Loves Monuments. Dal 2012, circa 9mila partecipanti hanno caricato su Wikimedia Commons più 194.000 fotografie, scegliendo tra oltre 16mila monumenti e beni culturali fotografabili, ancora più numerosi nel 2023.

Wiki Loves Monuments è organizzato da Wikimedia Italia in collaborazione con Fiaf.