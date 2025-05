Scatta la rigenerazione urbana. Appartamenti e uno spazio verde al posto dei vecchi capannoni

La rigenerazione dell’area di via Colombarina-via Righi dove aveva sede l’ex mobilificio Elsa e dove sorgeranno 28 nuovi appartamenti. E’ stato presentato a inizio settimana al Golf Club "Le Fonti" di Castel San Pietro l’intervento di rigenerazione urbana che ridisegnerà un’area dove, dopo l’addio del mobilificio, sorsero capannoni artigianali che sono stati poi demoliti nell’arco di poco più di un decennio, tra il 2010 e il 2021.

L’area in questione, inizialmente acquisita da CESI Soc Coop, passò poi a C Holding a seguito della liquidazione di CESI, e fu poi acquisita nel 2021 da Morelli 19 Srl, controllata della cooperativa imolese edificatrice Aurora Seconda. Come spiegano dalla Morelli 19 Srl, "l’area, inserita in un contesto residenziale, verrà riqualificata ed oltre ad un edificio di quattro piani per 28 alloggi complessivi, saranno realizzati anche un’area a verde pubblico e parcheggi pubblici". L’importante intervento vedrà una sinergia tra la stessa Morelli 19 srl e l’amministrazione comunale, che utilizzerà parte degli oneri di costruzione per opere complementari al nodo viario via Emilia-via Roma-via Cova, andando sostanzialmente a riqualificare tutta l’area lato ovest della via Emilia che si trova a pochi passi dalla grande rotonda attualmente in fase di ultimazione, e finalizzando così un intervento che era già nei desiderata dell’ex sindaco Tinti nella precedente amministrazione. Al contempo, dettagliano da Morelli 19, "è stato avviato anche un accordo con E-Distribuzione che prevede da parte nostra la realizzazione della nuova cabina, realizzazione già eseguita, a cui seguirà la dismissione della vecchia cabina prospicente la Via Colombarina e la sua demolizione".

L’operazione immobiliare della controllata di Aurora Seconda "siamo convinti possa essere ben accolta dalla città di Castel San Pietro e dai castellani, in un mercato immobiliare dove la rigenerazione del tessuto urbano diventa sempre più importante rispetto alla pura nuova edificazione", concludono dalla Morelli. Tra i partecipanti alla giornata di presentazione del progetto di via Colombarina-Righi, oltre all’architetto Andra Bartolini di Officio Architettura che ha seguito e seguirà il progetto, anche la sindaca Francesca Marchetti.

Claudio Bolognesi