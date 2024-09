Scatta l’ora della Carrera. La Mora cerca il bis. Venere in pole nella ‘rosa’

Carrera, ultimo atto. Si disputa oggi pomeriggio l’attesissima Autopodistica della 70esima edizione della Carrera, sfida nelle vie del centro storico di Castel San Pietro ‘sgambettata’ domenica scorsa dalla pioggia che ne ha impedito lo svolgimento. Dopo la Coppa Terme vinta dalla Mora, i pluridecorati tenteranno di realizzare un’altra storica doppietta, l’ennesima della loro storia, mettendo in fila le sfidanti, Ov in testa, che pare la più accreditata tra le inseguitrici, e che domenica scorsa in Coppa Terme ha tenuto a riposo alcuni suoi uomini proprio per puntare tutto sulla più prestigiosa delle due gare. In griglia, dopo la prima fila occupata da Mora e Ov, ci saranno Cavedano e Nibbio in seconda fila, poi a seguire Porz, Black Jack, Ovetto, Coyote, Delfino e Volpe. I magnifici quindici di una Carrera edizione 2024 extralarge si completa con Bianconibbio, Wile, Porzlen, Squalo e Gattaz.

Per fare spazio ai preparativi per l’Autopodistica le bancarelle della Fiera Nazionale del miele chiuderanno alle 13.30.

Se la gara al maschile della Carrera è fissata come di consueto alle 18, mezz’ora prima sarà la volta della Carrera Rosa, la sfida tutta al femminile che quest’anno ha fatto segnare il record assoluto di team iscritti. La macchinina da battere è senza dubbio La Venere, che ha fatto segnare in prova il record della pista e che pare in vantaggio sulle Cavedane (oltre due secondi di ritardo in prova), seguite da Over, Team Spritz e Le Volpi che giocheranno il ruolo di outsider in una gara, quella al femminile, che negli ultimi anni ha saputo essere spesso più emozionante di quella degli uomini.

Concluse le competizioni, ritrovo in piazza XX Settembre per festeggiare vincitori e vincitrici che si affacceranno dal terrazzo del comune. Le gare saranno trasmesse in diretta nella pagina Facebook dell’Associazione Club Carrera e in piazza campeggerà il maxi schermo per non perdersi neppure una curva della settantesima edizione. Claudio Bolognesi