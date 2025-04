Scatta l’ora della legalità. La marcia degli studenti

Dopo il successo dello scorso anno, il prossimo 9 aprile a Borgo Tossignano tornerà la ‘Marcia della pace e della legalità’. Il progetto, istituito dall’amministrazione guidata dal sindaco Ghini in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, è nato con l’intento di coinvolgere i più giovani in una manifestazione dedicata alla pace, alla legalità e alla gentilezza.

"Il periodo primaverile, infatti coincide con alcune ricorrenze significative – spiega l’assessore borghigiano con delega alla scuola, Filippo Zanini, che ha lavorato sodo all’iniziativa insieme alla vicesindaca Federica Cenni –. Dalla ‘Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie’ del 21 marzo a quella nazionale, lo stesso giorno, celebra la gentilezza ai nuovi nati promossa dalla rete di comuni ‘Costruttori di gentilezza’ di cui Borgo Tossignano fa parte". Alla marcia parteciperanno tutti i bambini e i ragazzi delle scuole del paese, dall’asilo nido alla secondaria di primo grado, insieme ai loro insegnanti, alle autorità civili e religiose e a tutti i cittadini interessati. Il tutto con la colonna sonora dell’associazione musicale nella versione ‘Musica di strada’ con Banda Rei.

Il corteo festoso, con ritrovo alle ore 10 in Piazza dell’Unità d’Italia e partenza un quarto d’ora dopo, attraverserà il centro dell’abitato per fare tappa nel giardinetto di via Cavour dove verrà inaugurato il ‘Cuore della gentilezza’. Un’altra bella novità che vedrà protagonisti i piccoli alunni della scuola materna parrocchiale al lavoro da settimane per confezionare un grande cuore formato da tanti sassi colorati ad arte durante le ore trascorse all’asilo. "Un messaggio d’amore, di pace, di gentilezza e di rispetto – continua Zanini –. Nella stessa oasi verde, poi, sarà svelata al pubblico una splendida panchina viola con tanto di cestino per raccogliere i rifiuti dipinti da un volontario".

Rientro all’ombra del municipio previsto attorno alle 11.15 con il saluto delle autorità e la presentazione di una serie di attività a tema sviluppate dagli studenti della scuola primaria e secondaria di Borgo Tossignano: "L’evento mira a sensibilizzare la comunità, soprattutto le nuove generazioni, sulla possibilità di tendere la mano al prossimo con il sorriso – conclude l’assessore –. Si tratta di un piccolo, ma significativo, segno di speranza e di impegno. Quasi una necessità in questo delicato frangente storico in cui certi valori preziosi appaiono seriamente minacciati".

Mattia Grandi