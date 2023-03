"Scelte da dilettanti della Giunta"

Fratelli d’Italia fa sapere di guardare "con preoccupazione" ai "disagi che verranno inevitabilmente cagionati" dai lavori non previsti in viale Andrea Costa. Lo riferisce Nicolas Vacchi, capogruppo in Consiglio comunale, a proposito dei lavori che partono lunedì. "La non percorribilità del tratto tra via Carducci e via De Amicis fino a via Mentana-Aspromonte sarà una spina nel fianco di cittadini e residenti – avverte l’esponente di opposizione –. Anche queste inattese ‘spine’ sulla viabilità dimostrano il dilettantismo del sindaco Marco Panieri e della sua Giunta che in certi casi appaiono improvvisati amministratori: solo negli scorsi giorni infatti sono emerse delle problematicità sulle opere degli anni ’60".