Scendono in pista i Fantaveicoli. Una sfilata ricordando Tassoni

È la domenica dei Fantaveicoli, evento clou del Carnevale imolese. Saranno 25 i protagonisti della sfilata, che partirà oggi alle 14.30 dal rettilineo principale dell’Autodromo, tra opere in concorso e gruppi ospiti. Si arriverà anche quest’anno in piazza Matteotti, dove si svolgeranno le votazioni della giuria e l’attribuzione dei premi. Lungo il percorso e nel cuore del centro storico sono attesi, come di consueto, migliaia di spettatori.

Un momento particolarmente emozionante sarà la sfilata di tre Fantaveicoli di Vittorio Tassoni, costruttore storico della manifestazione alla quale ha partecipato per 19 volte dal 2001 al 2022, piazzandosi in otto casi al primo posto, scomparso di recente.

Ecologia, rispetto per l’ambiente, zero emissioni, mobilità sostenibile, riciclo e riuso dei materiali: questi temi, uniti all’originalità di tanti artisti/inventori sono da sempre alla base dei fantaveicoli imolesi.

Il corteo sfilerà sotto il grande palco, da cui dj Paolino di Radio Bruno, conduttore della manifestazione, presenterà tutti i partecipanti al pubblico. A sfidarsi, all’insegna della creatività e dell’allegria, saranno i Fantaveicoli, frutto della fantasia di sapienti costruttori un po’ artisti, un po’ artigiani, un po’ inventori, con la speciale categoria dedicata alle scuole e i gruppi mascherati, anch’essi suddivisi in due categorie: gruppi e scuole.

Oltre a tutti i partecipanti al concorso, alla grande sfilata partecipano anche alcuni gruppi musicali, che animeranno la giornata a con il loro groove e le loro danze. In apertura della parata, come da tradizione consolidata, la banda musicale della città, seguita da alcuni ospiti.

Promette di strappare risate ‘Sciò sciò risciò! Musica a trazione umana’, una goffa fanfara affronta un viaggio sul proprio risciò. Ottoni e legni calcano temi balcanici e latini passando da euforia festosa a malinconia amorosa. Tutto per celebrare la festa, unica ragione di vita della banda che sfreccia sulle quattro ruote.

Grande attesa anche per i Timbales, un gruppo samba-reggae con più di 23 anni di esperienza; gli elementi di cui è composta la band ricreano con i loro coloratissimi tamburi le atmosfere delle strade di Bahia e grazie al loro stile inconfondibile sono molto noti nel nostro Paese. I Timbales si sono esibiti in importanti festival e hanno aperto i concerti di Roy Paci, Subsonica, Negrita, Alborosie, Africaunite, Macaco; sono saliti sul palco con Roy Paci, Daniele Silvestri, Shantel, Moni Ovadia, e sono stati parte percussiva integrante dell’Orchestra del fuoco diretta da Roy Paci, oltre a una partecipazione nell’album Parola d’onore dello stesso Paci con gli Aretuska.

E poi la Girlesque street band, la prima e unica street band italiana tutta al femminile. Il tradizionale connubio tra sound e movimento, tipico delle marching band, viene reinterpretato tramite il linguaggio delle donne: le nove musiciste suonano, ballano e giocano armonizzando il tutto con l’eleganza e la grazia tipiche del mondo femminile. Una band esplosiva.

Il Carnevale proseguirà martedì con il tradizionale pomeriggio interamente dedicato ai più piccoli. A partire dalle 17, in piazza Matteotti si potrà infatti partecipare, con le proprie maschere, al consueto concorso ‘Mascherine e biciclette’ riservato ai bambini da zero a 14 anni. Saranno premiati i tre costumi più ingegnosi, creativi e realizzati in proprio con materiale di recupero. Le iscrizioni si svolgono direttamente sul posto prima dell’inizio dei festeggiamenti.