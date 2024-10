Una app riservati ai residenti del Circondario imolese per “favorire la mobilità condivisa e ridurre il numero di auto per strada, con conseguente diminuzione delle emissioni”. Questo è il nuovo progetto il nome provvisorio ‘Car pooling di comunità’ a cui Imola vuole fare parte così come richiesto dalla Città metropolitana di Bologna in qualità di soggetto capofila.