Schianto contro il muretto. Un uomo lotta per la vita

Il blu delle sirene illumina una notte di paura in via Lasie. C’è un’auto distrutta, a bordo strada una manciata di persone preoccupate, mentre l’elicottero del 118 porta via di tutta fretta un uomo ferito. Terribile incidente nella serata di giovedì: secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, un uomo avrebbe – per cause ancora in fase d’accertamento –, perso il controllo della propria Fiat Panda, uscendo di strada in via Lasie, all’altezza del civico 5.

L’auto avrebbe terminato poi la propri corsa finendo contro un muretto basso che delimita l’ingresso alla zona abitata. Rapidi i soccorsi: sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco della caserma imolese. I caschi rossi hanno estratto il ferito, un uomo di 67 anni dalle lamiere, e lo hanno affidato alle cure dei sanitari. Caricato sull’elicottero del 118 l’automobilista è stato portato all’ospedale Maggiore di Bologna dove (a ieri) era ricoverato in prognosi riservata.

Spetterà ora agli agenti del corpo unico di polizia locale ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.