Schianto e paura in autostrada. Ferito anche un bimbo di 4 anni

Lamiere, sirene, paura e un elicottero che si alza in volo a lato dell’autostrada. Lunghi, lunghissimi minuti di paura ieri mattina lungo l’A14 per un incidente avvenuto lungo la corsia sud, al chilometro 42, nel tratto compreso fra Castel San Pietro e Imola. L’auto, – un suv Nissan ad alimentazione ibrida – sarebbe finita fuori controllo per cause ancora in via di accertamento e sarebbe andata a sbattere presumibilimente sul cordolo di cemento che divide le carreggiate dell’autostrada.

A bordo erano presenti quattro persone, tre adulti e un bambino di quattro anno, tutti soccorsi dal personale delle ambulanze e poi subito trasportati dall’elicottero del 118 (atterrato proprio al centro della carreggiata) in ospedale per le cure del caso. L’autostrada è rimasta chiusa diversi minuti per consentire le operazioni di soccorso.

Da quanto si apprende, a ieri, i feriti non risultavano essere in pericolo di vita. Resta una dinamica tutta da ricostruire, che ora è al vaglio della polizia stradale, intervenuta lungo l’A14 assieme al personale di Autostrade. In supporto agli agenti, per evitare che le batterie dell’auto ibrida prendessero fuoco, è intervenuta anche una squadra di vigili del fuoco dal distaccamento di Medicina.