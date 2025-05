Schianto in moto,. Montanara nel caos

Momenti di paura e lunghe code lungo via Montanara. Il motivo è un pauroso schianto che ha coinvolto un motociclista, poi portato in ospedale in elisoccorso. E’ avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, più o meno all’altezza del supermercato. Toccherà agli agenti della polizia locale del Corpo unico fare luce sulla dinamica dell’incidente che ha come protagonista una moto di grossa cilindrata e probabilmente un grosso camion che in quel momento percorrevano via Montanara. Ancora da chiarire come il centauro sia finito a terra e poi in un campo a lato della strada (foto). Per l’uomo si parla di ferite di media gravità: allertato comunque l’elisoccorso che in via preventiva ha portato in ospedale il ferito: a ieri non risultava in pericolo di vita. Pesanti le ripercussioni invece sulla via mobilità della Montanara. Lunghe code e incolonnamenti sulla provinciale proprio nell’ora di punta.