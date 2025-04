Schianto in moto. Ragazzo di 17 anni finisce all’ospedale

Paura ieri mattina per un ragazzo di 17 anni. Attorno alle 9, nel territorio di Borgo Tossignano, un autocarro Fiat Iveco condotto da C.P., 47 anni, residente a Borgo Tossignano, stava circolando in via Mazzini con direzione Fontanelice quando, svoltando a sinistra in via Riomaggiore, si è scontrato con un motociclo condotto da M.G., un 17enne residente a Fontanelice che viaggiava verso Borgo Tossignano. Il giovane centauro, in seguito all’urto, è stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale Maggiore in condizioni non gravi. Dinamica al vaglio degli agenti della polizia locale del Circondario imolese.