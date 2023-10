Schianto sulla San Vitale, condannato a sei mesi

È stato condannato in abbreviato a 6 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena, G.M., 47enne di Castel Guelfo che l’8 aprile 2021 si scontrò frontalmente con Abdelkrim Faouzi, 45enne di origini marocchine residente a Imola, causandone la morte. Questo quanto stabilito da giudice del Tribunale di Bologna. "L’imputato, tramite il proprio legale, ha scelto il rito abbreviato – commenta Michele De Bona, responsabile della sede Giesse Risarcimento Danni di Modena, gruppo specializzato nella gestione di incidenti stradali mortali con sedi in tutta Italia – che permette lo sconto di un terzo della pena e della metà delle contravvenzioni". Quell’8 aprile erano le 20,40 circa e Abdelkrim Faouzi percorreva la SP 253 via San Vitale a bordo di una Mercedes classe C con direzione Ravenna-Bologna. Dalla direzione opposta proveniva invece G.M. che, in prossimità del civico 175, alla guida della Mercedes GLK, aveva la curva per lui tendente a sinistra e, oltrepassando la linea di mezzeria, ha invaso la corsia di marcia opposta dalla quale proveniva appunto la vittima. "Ora abbiamo avviato una causa civile per ottenere, il giusto risarcimento del danno", conclude De Bona.