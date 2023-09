Schianto sulla via Emilia. Frontale tra un’auto e una moto. Gravissimo centauro di 57 anni

Un uomo di 57 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto l’altra sera, verso le 20, sulla via Emilia. A scontrarsi sono state un’auto e una moto che viaggiavano in direzioni opposte. La vettura, guidata da un 49enne residente in città, stava procedendo verso il centro quando, per cause ancora da chiarire, ha svoltato verso via Galassi e si è scontrata frontalmente con la moto guidata dal 57enne imolese che arrivava appunto dalla direzione opposta.

Il centauro è stato sbalzato dalla sella ed è finito prima sul parabrezza dell’auto e poi è volato pesantemente sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. L’automobilista si è fermato e sono stati chiamati immediatamente i soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 in ambulanza e gli agenti della polizia locale.

L’uomo è stato portato all’ospedale di Imola e poi trasferito in elicottero al Bufalini di Cesena, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata viste le condizioni gravissime in cui versa.

L’automobilista è stato invece sottoposto all’alcoltest, che ha dato esito negativo. La polizia è al lavoro per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente.