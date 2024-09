Schianto fatale in via Correcchio a Imola: fiori per ricordare Luca Calderoni

Imola, 26 settembre 2024 – Un mazzo di fiori e pochi frammenti della moto distrutta, raccolti e lasciati davanti all’albero a lato di via Correcchio dove si è spezzata la vita di Luca Calderoni, 16 anni. La triste processione di alcuni amici, increduli e sconvolti. È quello che resta il giorno dopo sulla striscia d’asfalto, assieme all’enigma su quello che possa essere successo per causare l’uscita di strada fatale, martedì sera intorno alle 20.30 mentre era diretto da Imola verso Sasso Morelli in sella alla sua Cagiva 125, una moto che amava molto. Lo schianto è stato fatale e nonostante i soccorsi non c’è stato nulla da fare.

I rilievi sono stati svolti dalla polizia locale del corpo unico del circondario. Non ci sono testimoni diretti, ma solo i racconti di automobilisti giunti subito dopo e che avrebbero escluso la presenza di altri veicoli. L’uscita di strada sarebbe stata dunque autonoma, per quale motivo non è stato ancora chiarito. Via Correcchio non è percorsa da una crepa, in quel punto, controllata dalla polizia locale, ma non p profonda. Il ragazzo doveva conoscere bene quella strada che aveva probabilmente percorso molte volte.

Luca Calderoni viveva a Osteriola. Dopo aver frequentato le scuole e il catechismo in parrocchia a Sesto Imolese ha quindi frequentato il professionale Ipsia Alberghetti. In paese era molto conosciuto. Oltre alla moto, fra le sue passioni c’era stato il calcio e aveva militato in alcune formazioni giovanili del territorio, Stella Azzurra e Massa Lombarda.

Tante le reazioni sui social e i messaggi di cordoglio e di dolore pubblicati sui profili dei famigliari del ragazzo.

L’istituto Alberghetti ha pubblicato un messaggio listato a lutto sul suo sito internet “Tutta la comunità scolastica si stringe alla famiglia di Luca condividendo questo momento di profondo dolore con un grandissimo abbraccio”. Ieri sera i funerali non erano ancora stati fissati.