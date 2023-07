Scintille Lega-Comune Weekend Superbike, lite sulle presenze "Numeri gonfiati"

di Enrico Agnessi

Spenti i motori, si accende la polemica. Il torrido weekend della Superbike in Autodromo, nel quale secondo Formula Imola si sono registrate oltre 53mila presenze (contro le 72mila dell’ultima edizione del 2019), ha una coda velenosa. Oggetto del contendere sono proprio i numeri diffusi domenica sera dalla società di gestione del circuito. Il consigliere comunale della Lega, Simone Carapia, che già sabato aveva bocciato senza appello l’idea di portare in riva al Santerno le moto a metà luglio, è tornato ieri a contestare i risultati dell’evento. "Come da pronostico, il ritocchino al rialzo nei numeri degli afflussi alla tre giorni del mondiale Superbike è arrivato puntuale dalla premiata ditta Autodromo-Comune – affonda l’esponente di opposizione –. Si tratta però di un’autentica presa in giro all’intelligenza degli imolesi. Non ci vuole un genio per capire che i numeri dichiarati hanno subìto una maggiorazione spropositata rispetto alla realtà. Parcheggi deserti, piadinari costretti a richiudere i propri furgoncini a metà giornata per mancanza di clienti, prati e tribune del circuito desolatamente vuoti per una bella cartolina in diretta televisiva".

In altre parole, stroncatura senza appello. "La Superbike a metà luglio è stata un buco nell’acqua e qualcuno dovrebbe chiedere scusa – avverte Carapia –. Sarebbe bastato dare un’occhiata ai precedenti storici relativi agli eventi motoristici in piena estate a Imola: solo flop. Il nostro circuito continua a pagare le scarse capacità manageriali di chi lo gestisce, e l’incompetenza di chi dovrebbe vigilare su queste scelte scellerate. Anche gli eventi collaterali tanto sbandierati dall’assessora Penazzi sono parsi uno spettacolo da ‘Chi l’ha visto’".

E ancora: "Comodo gonfiare il petto con concerti programmati da altri, vedi Vasco, Pearl Jam e Cremonini, ma poi – è sempre il pensiero del leghista – i nodi vengono tutti al pettine. Incapacità e presunzione. Stiamo ancora aspettando il primo assolo della giunta Panieri".

Tornando ai numeri del weekend della Superbike in Autodromo, va detto che per la natura stessa del circuito (non è uno stadio né una piazza, ma un impianto che si snoda per chilometri in maniera non lineare) calcolare le presenze senza affidarsi agli organizzatori risulta esercizio complicato. Si sa che, come sempre avviene in questi casi, Formula Imola conteggia tre volte (venerdì, sabato e domenica) gli addetti ai lavori, così come i titolari di abbonamento. C’era gente tanta nel paddock, le tribune centrali coperte erano gremite sia sabato che domenica; ma la Rivazza, epicentro della passione nelle gare di moto, era semi-deserta al pari della Tosa e, in misure leggermente inferiore, delle Acque minerali.

"Le presenze non saranno state neanche 40mila con tutti gli addetti e forse contando anche le moto in pista e ai box – taglia corto però Carapia –. Inoltre voglio ricordare che puntando solo sulla F1 si sono perse opportunità come la Le Mans Series e il tennis in pista, ma tanto a far quadrare i conti del circuito ci penserà sempre il Con.Ami con le tasche dei soliti cittadini".

Dalle parti del Comune, poca voglia di animare il dibattito. "Non voglio pensare ai numeri, ma al contenuto dell’evento e a Imola sulla scena internazionale – è la replica dell’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi –. Gli alberghi erano tutti pieni e c’è stata tanta gente in centro per quattro serate. E anche le associazioni di categoria mi sembra abbiano salutato molto positivamente il ritorno della Superbike".