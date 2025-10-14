Scintille nel prepartita, volano bottiglie e insulti

Un clima da sfida calcistica. L’incontro di campionato di sabato sera, al PalaRuggi, tra Andrea Costa e Virtus ha confermato che, derby dopo derby – l’ultimo è stato il nono in quattro stagioni, dopo un digiuno di quasi trent’anni –, la tensione sta montando, sempre di più. La goliardia, un po’ alla volta, sta lasciando spazio a comportamenti che rischiano di sfociare in qualcosa di grave. E un primo assaggio è arrivato poco dopo le 19, a un’ora e mezzo dalla palla a due, nel lungo parcheggio di via Graziadei, quello situato di fronte al lungo fiume, oltre alla rotonda della piscina comunale.

Li le due tifoserie sono venute a contattato, in modo violento, con lanci di bottiglie e alcuni scontri ravvicinati che, fortunatamente, non hanno avuto conseguenze gravi. "La polizia ci ha detto di parcheggiare lì – racconta uno dei tifosi gialloneri –, eravamo tutti in viale Dante e ci siamo mossi in quella direzione, mi ero già incamminato verso il palasport quando ho sentito che erano arrivati i tifosi dell’Andrea Costa e sono scappato perché ero con mio figlio, poi ho avvisato gli agenti, che erano al bar della piscina".

Singolare il fatto che al momento dell’arrivo dei sostenitori della Virtus, nel suddetto parcheggio di forze dell’ordine non ci fosse nemmeno l’ombra (nel dopo partita c’erano due volanti), quando invece tutti gli agenti erano o dentro l’impianto o nel parcheggio attiguo al palasport, quello destinato solo ai possessori del pass di ingresso. Anche perché gli ultras dell’Andrea Costa si ritrovano proprio in un bar situato a poche decine di metri dal parcheggio di via Graziadei. Il motivo dello scontro? A quanto pare si parla di un lancio di un fuoco di segnalazione da barca, ma c’è anche chi parla di una semplice torcia, in direzione del bar dell’Onda d’Urto, lancio che avrebbe generato l’ira e la conseguente reazione dei sostenitori biancorossi, accorsi al punto di ritrovo in pochi secondi, data la vicinanza.

All’arrivo delle forze dell’ordine, sul posto, i facinorosi di entrambe le fazioni si sono dispersi e si è risolto tutto con qualche graffio e magari con un po’ di paura per chi passava di lì per andare alla partita. La sensazione è che una rivalità storica, sempre corretta sugli spalti e in campo, stia perdendo quanto di sano c’è nello sport e stia diventando altro. Fortunatamente il derby di ritorno arriverà solo il 26 aprile, ma la speranza è che per quella data i vertici delle due tifoserie rimettano la situazione nella giusta carreggiata.

Federico Boschi