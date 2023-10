Scintille sul tema fra Ussia e Carapia

Scintille ieri sera in Consiglio comunale tra il leghista Simone Carapia e il civico Antonio Ussia (Imola corre). Durante una discussione sul tema della sicurezza, con l’esponente di opposizione che ha portato in Aula il caso della 38enne rapinata in pieno giorno nei pressi dell’Osservanza, gli animi si sono scaldati. E dopo i battibecchi verbali, Carapia ha spintonato Ussia, che gli siede praticamente accanto in Consiglio. "Condanno quanto accaduto – afferma il civico di maggioranza –. Carapia mi ha spintonato e intimato più volte di stare zitto. Il vicepresidente Vacchi (FdI, ndr) anch’esso mi ha più volte interrotto. Chiedo al segretario della Lega, Sangiorgi, di condannare l’azione fatta dal collega". Già in passato, tra Carapia e Ussia c’erano stati screzi. "Non è la prima volta che cerca incidenti – replica Carapia –. È partito denigrando la comunicazione sulla sicurezza, per poi essere l’unico della maggioranza a firmare la commissione sul tema. Deve essere più chiaro e fare pace con se stesso, non cercare fantomatici incidenti".