Sciopero alla Cooperativa Ceramica. Scatta il blocco degli straordinari

Cooperativa Ceramica (Imola) e Florim (Mordano) sono i due stabilimenti del circondario interessati dallo sciopero del settore ceramico che si è svolto ieri. "Dopo ben 10 mesi di trattativa con Confindustria Ceramica e dopo aver registrato che le distanze tra le parti sono rimaste significative sia sotto l’aspetto normativo che economico", le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e la delegazione trattante per il rinnovo del contratto nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori della Ceramica, fanno sapere di aver aperto lo stato di agitazione con blocco degli straordinari e delle flessibilità in tutti i settori afferenti al Ccnl di riferimento e proclamato lo sciopero di otto ore appunto per la giornata di ieri.

"La decisione è stata assunta, a seguito del mandato ricevuto in tutte le assemblee svolte nei luoghi di lavoro", riferiscono i sindacati. "La difesa del potere d’acquisto dei salari, in un contesto inflazionistico che comporta una erosione dello stesso, diviene una necessità impellente che deve trovare una risposta coerente anche nel rinnovo del contratto nazionale", affermano le segreterie nazionali dei tre sindacati in una nota ai lavoratori.

"Nella Ceramica si stanno avendo percorsi legati alla trasformazione tecnologica e alla transizione energetica, per questo – concludono i sindacati – è necessario un rinnovato impegno tra le parti per la difesa del settore, a partire dallo strumento del Ccnl, considerando anche percorsi di riqualificazione professionale delle maestranze che rimangono comunque il vero valore aggiunto di un comparto conosciuto in tutto il mondo".