Sciopero per la Flotilla, in 5.000 al corteo di Imola

Imola, 3 ottobre 2025 – Una fiumana di persone ha attraversato questa mattina le strade del centro storico di Imola per lo sciopero generale indetto dalla Cgil: secondo gli organizzatori sono state oltre 5.000 le presenze al corteo che dal piazzale della Rocca ha raggiunto piazza Matteotti, scandendo lo slogan “Imola lo sa da che parte stare”.

Sciopero per Gaza e la Flotillia a Imola, in 5mila al corteo (foto Isolapress)

Centinaia di bandiere e striscioni hanno colorato il cuore della città trasformandolo in un grande palco di solidarietà.

Dietro i simboli della Cgil, della Fiom e dello Spi hanno marciato insieme associazioni, sindacati, partiti e studenti. In piazza anche l’Anpi, il Pd, la Sinistra imolese, numerosi gruppi della società civile e una folta delegazione di Osa studenti, che ha sfilato con cartelli e cori per Gaza. Le bandiere palestinesi hanno dato un segno forte all’intera manifestazione, accanto ai vessilli sindacali e ai colori del movimento pacifista.

Tra i partecipanti anche il sindaco Marco Panieri e vari componenti della Giunta e altri amministratori del circondario, accanto al Comitato Pace e Diritti, già protagonista del presidio spontaneo di mercoledì sera in piazza Matteotti.

Il corteo si è svolto in un clima compatto e partecipato, con cori, cartelli e la sensazione di una città schierata apertamente per la pace e i diritti. La mobilitazione di Imola si inserisce nella giornata nazionale indetta dalla Cgil, che ha visto iniziative in decine di città italiane.