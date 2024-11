Sciopero generale. Boom di adesioni in scuole e aziende

Sciopero generale con "una straordinaria adesione". Soddisfatta la Cgil per quanto visto nella giornata di ieri, quando i lavoratori hanno incrociato le braccia "bloccando il Paese e portato migliaia di persone a mobilitarsi". Molte scuole hanno visto le classi vuote. Il liceo Tonino Guerra di Novafeltria è rimasto chiuso mentre al Serpieri di Rimini l’adesione dei docenti e del personale Ata è stata superiore al 50%. Altissima l’adesione nelle scuole comunali, con oltre l’80% dei dipendenti non presenti. La scuola Di Duccio non ha potuto aprire. Sono questi alcuni dei dati offerti dalla Cgil, ma oltre al pubblico, anche nel privato l’adesione è stata molto alta, rileva il sindacato. Nel settore alimentaristi, nel riminese si registrano adesioni allo sciopero alla Ghigi 30%, Galvanina 40%, Canuti 30%, Unconventional 100%, Optima 25%. "Nel commercio e turismo l’astensione è stata del 60% nel termale di Rimini e Riccione, 30% in Ieg, 50% nelle aziende Zara, Dussman, Camst e Autogrill. Si è arrivati al 30% in Formula servizi e Coopservice. Nell’edilizia e legno si sono raggiunte punte dell’ 85% alla Olivieri mobili, Sicer 30%, Ferretti Yacht 75%. Nel metalmeccanico hanno scioperato il 95% dei dipendenti alla Scm di Villa Verucchio, 80% SCM Rimini industrial, Fom 75%. Nel tessile hanno incrociato le braccia il 70% in Aeffe e l’80% in Aesse".