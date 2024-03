Sciopero generale, garantiti i servizi minimi dell’Ausl di Imola

I sindacati Slai Cobas, Usb, Usi, Adl Cobas, Cobas Sur e Cub hanno indetto per venerdì 8 marzo uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata di tutte le categorie pubbliche e private. Inoltre la Flc Cgil ha proclamato lo sciopero di tutto il personale del comparto e dell’area istruzione e ricerca. Per quanto riguarda il comparto ospedaliero, l’Ausl di Imola ricorda che "garantirà i livelli minimi di attività previsti in caso di sciopero, in particolare le urgenze. Nel caso di attività programmabili che non venissero erogate per adesione allo sciopero , si rende necessaria una nuova prenotazione".