Sciopero per Palestina e Flotilla . Disagi a scuola e nei trasporti : "In cinquemila in piazza Matteotti"

Un lungo e colorato serpentone partito dalla Rocca sforzesca e che, attraversando la via Emilia, ha animato il cuore della città. Migliaia di persone hanno partecipato, ieri mattina, al corteo sfociato in un presidio in piazza Matteotti nell’ambito dello sciopero generale indetto dalla Cgil dopo l’abbordaggio della Flotilla. Mentre molti lavoratori hanno incrociato le braccia, con forti disagi in particolare nelle scuole e nel trasporto locale, al grido "Imola lo sa da che parte stare" il centro storico si è trasformato in un mare di bandiere, striscioni e cori pro Palestina.

"Siamo in cinquemila", l’urlo degli organizzatori quando il corteo è arrivato sotto le finestre del Municipio, dalle quali oltre alle bandiere della pace e della Palestina è spuntato anche uno striscione ‘Imola per Gaza’.

In piazza spazio ad associazioni, sindacati, partiti e gruppi giovanili, con una presenza molto articolata: Cgil, Fiom, Spi, Anpi, Pd, Sinistra Imolese, Cobas, Osa Studenti, Arci e numerose bandiere palestinesi e della pace, ma anche del Pci e di Rifondazione comunista. Una piazza colorata e compatta, dove diverse generazioni hanno ribadito solidarietà alle popolazioni civili vittime della guerra.

Gli interventi hanno visto susseguirsi le voci di numerosi rappresentanti delle realtà locali: Cgil ("È impossibile stare in silenzio di fronte a tanta atrocità", le parole del segretario imolese Stefano Moni), Comitato pace e diritti del circondario ("Questa piazza è bellissima", l’emozione di Mirella Collina), Osa Studenti, Arci, Cobas, Edera, Papaveri e Libera. Molto applaudito l’intervento di Mohamed Sabir, presidente della Casa della cultura Islamica, che condannando l’attentato davanti alla sinagoga di Manchester ha detto "no alla lotta contro i popoli", parlando degli israeliani come dei "nostri cugini".

Presenti anche numerosi amministratori locali: il sindaco Marco Panieri, la sua vice Elisa Spada e alcuni primi cittadini del circondario, tra cui Francesca Marchetti (Castel San Pietro) e Beatrice Poli (Casalfiumanese) oltre al consigliere regionale del Pd, Fabrizio Castellari.

Al termine del corteo, un gruppo di manifestanti composto soprattutto da studenti ha raggiunto la rotonda di via Selice occupando per mezz’ora la strada, prima di concludere il presidio senza disordini.

La giornata imolese era inserita nella mobilitazione nazionale indetta da Cgil, Usb e Cobas che ha visto decine di città italiane scendere in piazza. Sotto l’Orologio la risposta è stata particolarmente significativa, con una manifestazione partecipata come non accadeva da tempo.