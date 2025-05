Scocca l’ora delle qualifiche. Russell a lezione di italianità

Giornata odierna ricca di appuntamenti dentro e fuori la pista. Nella Fan zone, arrivano i big del Mondiale: Max Verstappen, quattro volte campione del mondo, salirà sul palco alle 10.35 per salutare il pubblico assieme al compagno di squadra Yuki Tsunoda (Red Bull); con loro, anche i piloti della Alpine, Pierre Gasly e Franco Colapinto. Poi riflettori puntati sul bolognese Andrea Kimi Antonelli, 18enne pilota Mercedes, atteso sul palco alle 10.55. A seguire, sarà invece la volta dei ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con quest’ultimo che per la prima volta si presenta in rosso davanti al pubblico italiano.

Dopo l’esperienza di ieri, quando lo chef Max Mascia del ristorante San Domenico (due stelle Michelin) ha insegnato a chiudere i tortellini ai piloti della Sauber, cucina e gastronomia saranno grandi protagoniste anche oggi sul palco della Fan zone. Oliver Bearman ed Esteban Ocon della Haas si sfideranno infatti in un test al buio per individuare pietanze e ingredienti di tre piatti tipici italiani.

A proposito di Italia, alle 10.45 all’inglese George Russell verranno spiegati alcuni gesti molto utilizzati nel nostro Paese. Un esercizio utilissimo per il pilota della Mercedes, che ha come compagno di scuderia il già citato Antonelli.

Per quanto riguarda infine l’attività in pista, grande attesa per l’ultima sessione di prove libere, dalle 12.30 alle 13.30, alla quale faranno seguito le qualifiche (dalle 16 alle 17) che stabiliranno la griglia di partenza di domani. Nelle altre categorie, da non perdere la sprint race della Formula 3 (alle 10.05), le qualifiche dalla Porsche Mobil 1 Supercup (11.20) e la sprint race della Formula 2 (alle 14.15).

e. a.