Scompare ragazzino. Ritrovato dalla polizia

Si allontana dal padre con cui era a Bologna e torna a Imola da solo in treno, venendo poi ritrovato dalla polizia. È successo nei giorni scorsi, quando una famiglia di Imola, intorno a mezzogiorno, ha chiamato la polizia denunciando la scomparsa del figlio minorenne con fragilità.

Il ragazzo era uscito con il padre per andare in un bar a Bologna e ha approfittato di un momentaneo allontanamento da parte del genitore per andarsene. Una volta lanciato l’allarme, grazie al rintracciamento della posizione del suo telefono cellulare tramite gps, si è potuto individuare un primo possibile spostamento verso Imola, in via Aspromonte. Le ricerche della polizia si sono svolte nell’immediato, in maniera frenetica e meticolosa: sia a bordo di automobili sia in bicicletta, gli agenti hanno perlustrato la zona entro un raggio di un chilometro, controllando ogni angolo e stradina, inclusi i negozi segnalati, come un esercizio cinese in via Marconi, purtroppo senza esito. Con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza della città, le forze dell’ordine hanno ipotizzato che il ragazzo potesse trovarsi nella stazione ferroviaria.

Una volta giunti sul posto, il ragazzo è stato individuato seduto su una panchina al binario 2. Gli agenti, riconoscendolo dalle descrizioni, si sono avvicinati con cautela, riuscendo a instaurare un dialogo di fiducia e, una volta riusciti, hanno scoperto che il giovane era tornato da solo da Bologna in treno e che era in attesa di un altro convoglio per dirigersi a Rimini.

Il ragazzo non aveva attivato la suoneria del telefono cellulare, per questo motivo risultava del tutto ignaro delle ricerche svolte nei suoi riguardi e della preoccupazione della famiglia.

Una volta allontanato dai binari, è stato allertato il 118 per una serie di accertamenti, anche se il ragazzo appariva in buona salute. La madre, continuamente aggiornata dalla polizia , è stata finalmente rassicurata e ha fornito indicazioni su come relazionarsi con il figlio, che dopo gli accertamenti medici è stato portato in centrale. Il ragazzo ha riabbracciato la famiglia intorno alle 21, concludendo così una giornata di ricerche e grande preoccupazione.