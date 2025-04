Scontro all’incrocio, grave centauro. Vola per 15 metri e finisce nel fosso

Il fragore dell’impatto rompe il silenzio della campagna. Una moto va in mille pezzi, il centauro vola a metri e metri di distanza, nel fosso. Un rumore, quello degli incidenti, che tutti hanno sentito più volte dalle parti della località Sterlina. Ieri l’ennesimo episodio, che ha visto coinvolti, in via Ladello, uno scooter T-Max e un suv Bmw. All’ospedale è finito il motociclista, prelevato dall’elicottero del 118 in codice tre, quindi in condizioni molto gravi, e portato al Maggiore. L’uomo, un trentaseienne residente nel Ravennate (a Sant’Agata sul Santerno) a ieri era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale bolognese in prognosi riservata, fortunatamente, da quanto si apprende, non in pericolo di vita.

Un impatto pauroso quello avvenuto all’incrocio fra via Ladello e via nuova. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, il conducente del su Bmw (un cittadino imolese di 39 anni) "superata la linea di stop con via Nuova", si sarebbe scontrato con il motociclista che "percorreva la via Nuova direzione via Correcchio". I rilievi sono ora in mano agli agenti del Corpo Unico, che ieri si sono occupati anche di gestire la circolazione lungo la via fra le campagne. Completamente distrutto il grosso scooter T-Max, molti anche gli automobilisti che si sono fermati per prestare la prima assistenza dopo l’incidente.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto con un’ambulanza e appunto l’elicottero che ha poi trasportato il ferito, anche i vigili del fuoco. I caschi rossi si sono occupati del soccorso, aiutando i sanitari a estrarre dal fosso il motociclista ferito gravemente.

g. t.