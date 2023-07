Scontro su Berlusconi L’altolà del sindaco: "Il cordoglio c’è stato Attacco strumentale"

E’ bagarre dopo l’uscita dall’aula consiliare di Prima Castello a seguito di un odg sul ricordo di Silvio Berlusconi prima presentato e poi ritirato per "la grave prevaricazione subita nella richiesta di esercizio di un basilare diritto democratico, quello di libera espressione e parola dei consiglieri comunali di minoranza", così si è espresso il gruppo in un comunicato stampa. A stretto giro di posta è arrivata la pronta replica del sindaco Fausto Tinti (nella foto), e di seguito anche il Movimento 5 Stelle ha voluto dire la sua. "L’Amministrazione Comunale non è disposta a entrare in un dibattito politico fuori dal tempo e respinge ogni forma di strumentalizzazione intorno alla figura di Silvio Berlusconi", è l’esordio del sindaco Fausto Tinti.

Un abbandono dell’aula, quello dei consiglieri Luca Morini ed Elena Roncassaglia (Davide Mazzoni e Giovanni Bottiglieri non erano presenti al consiglio di martedì sera), che Tinti critica anche perché "la seduta avrebbe poi previsto argomenti importanti come il piano industriale di Con.Ami e il punto dopo l’alluvione di maggio". Tornando al tema del contendere, secondo il primo cittadino "il cordoglio dell’amministrazione comunale c’è stato e avrebbe potuto partecipare tranquillamente anche Prima Castello se non avesse preferito strumentalizzare il momento (…), e il 12 giugno abbiamo esposto le bandiere a mezz’asta sulla facciata del Municipio, esprimendo alla famiglia, ai figli del Presidente Berlusconi in particolare e a tutta la sua comunità politica il cordoglio per la sua morte".

Tinti tiene poi a sottolineare che "il Presidente del Consiglio comunale Tomas Cenni ha inoltre aperto la seduta del Consiglio Comunale di martedì, la prima seduta utile dopo la morte del leader di Forza Italia, dedicando un momento di raccoglimento per la scomparsa di Silvio Berlusconi, quattro volte Presidente del Consiglio dei Ministri". Qualche ora più tardi anche il Movimento 5 Stelle attraverso il capogruppo Pietro Latronico ha voluto rilasciare una dichiarazione sull’accaduto.

"Durante la capigruppo abbiamo espresso la nostra posizione di contrarietà al momento di cordoglio, ma al tempo stesso ci siamo adeguati nel rispetto di chi lo ha votato e seguito nel suo percorso politico, chiedendo solamente a Prima Castello che l’eventuale odg non avesse un contenuto politico. Nessuno ha negato la possibilità di portare in consiglio un odg sulla scomparsa di Berlusconi, ma dev’essere chiaro che il capogruppo Luca Morini aveva già annunciato durante l’incontro pre-consiliare che l’intervento sarebbe stato proprio politico".

Claudio Bolognesi