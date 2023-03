Scontro sulla nuova scuola La giunta difende Area Blu

Il sindaco Marco Panieri difende Area Blu.

E minimizza la scelta della società controllata dal Comune, da tempo nel mirino dell’opposizione e oggetto di frequenti lamentele anche da parte dei cittadini, di non assumere le funzioni di responsabile unico del procedimento relativo alla costruzione della nuova scuola (elementare e media) di Sesto Imolese.

Il motivo del passo indietro di Area Blu?

I "carichi di lavoro" e la "stringente tempistica" prevista dalle disposizioni sul Piano nazionale ripresa e resilienza, nel quale il progetto relativo alla popolosa frazione cittadina rientra.

"Ci sono diversi strumenti per portare avanti i progetti del Pnrr – ha ricordato ieri in Consiglio comunale il primo cittadino, rispondendo a una comunicazione di Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia), che da residente a Sesto Imolese segue da sempre con particolare attenzione la vicenda –. Abbiamo deciso di individuare una seconda ipotesi rispetto alla prima, che era quella di affidare il progetto ad Area Blu. La società sta seguendo diversi progetti, e come stazione appaltante è sotto pressione. Così abbiamo scelto di affidare tutto alla Centrale unica di committenza del Circondario, strumento del quale siamo titolari, per fare questa gara".

Una circostanza che, rimarca il sindaco Panieri, non rappresenta un caso isolato.

"Lo faremo anche per il piano integrato dell’Osservanza – anticipa il primo cittadino – Se le opere fare sono 100, 80 le seguirà Area Blu e 20 il Circondario. È una precisa strategia. Area Blu è il nostro braccio operativo, se il loro carico di lavoro è troppo alto ce lo dicono e noi ci rivolgiamo altrove. Ma la nuova scuola di Sesto Imolese (piano da cinque milioni di cui due garantiti dai fondi del Pnrr e gli altri tre in arrivo tramite un mutuo acceso dal Comune, ndr) si farà. È un progetto nel quale crediamo".

Secondo la tabella di marcia del Municipio, i lavori vanno avviati nel 2024 per poi essere completati entro i successivi due anni. Verrà costruito prima il nuovo plesso, poi sarà demolito l’attuale, al fine di consentire agli studenti di non spostarsi durante i lavori.

L’unica parte dell’attuale struttura che verrà mantenuta è quella che oggi ospita la mensa, costruita nel 2010, da collegare al nuovo fabbricato.

r. c.

c