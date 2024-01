Scontro tra due auto: una finisce nel canale

Una nebbia molto fitta che ha provocato un incidente fra due auto e il ferimento di tre persone.

Lo scontro si è verificato ieri mattina nel territorio del comune di Mordano, lungo via Zaniolo: in questo tratto la visibilità era estremamente ridotta nonostante, appunto, fosse giorno pieno. Due auto si sono incrociate e poi scontrate in prossimità di un canale piuttosto profondo.

Uno dei mezzi, dopo la carambola ha terminato la sua corsa dentro al canale che, fortunatamente, aveva un livello dell’acqua molto basso, situazione che ha permesso agli occupanti di uscire autonomamente dal mezzo. Se uno dei mezzi è carambolato giù dalla sede stradale che ha tratti piuttosto stretti, l’altro è rimasto in sospensione proprio sopra al canale: pochi metri e l’auto sarebbe precipitata sotto.

Per mettere in sicurezza i due veicoli sono arrivati sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Imola, con tanto di mezzi muniti di fune, per agganciare subito la macchina che si trovava in bilico ed hanno provveduto a mettere in sicurezza entrambe le auto.

Le persone che erano a bordo dei mezzi erano tre e sono state tutte soccorse dal 118 che le ha trasportate nel Pronto soccorso dell’ospedale di Imola per accertamenti anche se, nonostante il salto nel canale, le ferite non sono apparse preoccupanti. Sul posto del sinistro è intervenuta anche la Polizia locale che ha proceduto con i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.

m. ras.