Scooter rubati, sorpresi dalla polizia sui due ruote a Imola: 4 giovani nei guai

Imola, 29 aprile 2023 – Quattro giovani denunciati dalla polizia. A finire nella rete degli agenti del commissariato di Imola, nella notte tra sabato e domenica scorsa, sono stati due ragazzi appena maggiorenni e due minori, sorpresi a viaggiare in sella a due scooter rubati nei giorni precedenti a Bologna.

Siamo in via Fanin, nel cuore della notte, quando gli agenti del commissariato notano i quattro giovani che, dopo essersi accorti della presenza della pattuglia, iniziano a dare segni di agitazione. Una coppia di ragazzi, in sella a uno dei due scooter cade senza riportare traumi particolari, l’altra, invece, tenta di allontanarsi mentre gli agenti soccorrono i primi. Una ’mossa’ che, però, non va in porto. Gli agenti, infatti, bloccano tutti e quattro giovani, rispettivamente di 20, 19, 17 e 16 anni, tre residenti a Medicina e uno a Bologna, procedendo con l’identificazione.

Tocca poi ai due scooter, entrambi di marca Honda, che risultano entrambi rubati a Bologna. I quattro giovani vengono quindi condotti in commissariato e denunciati per il reato di ricettazione in concorso.

Entrambi i maggiorenni, inoltre, vengono sanzionati per guida senza patente mentre i due motorini sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Il rafforzamento dei controlli notturni del locale commissariato proseguiranno anche nelle prossime settimane con pattugliamenti e posti di blocco e particolare attenzione al weekend.