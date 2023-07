Scoperchiato il Palagenius "Danni fino a 80mila euro Rischio uno stop di mesi"

di Gabriele Tassi

Strappato via il tetto dalle raffiche a sessanta all’ora adesso batte il sole sul pavimento del Palagenius. Non c’è più l’eco dei pattini a rotelle, ma solo il disappunto del gestore, Danilo Dal Monte: "Mi ha tirato giù dal letto una telefonata", ci racconta. Le cinque e mezza del mattino sono l’inizio di quelle tre ore di vento che ieri hanno travolto la città. "E’ stata una residente a chiamarmi – prosegue –, mi ha detto che il maltempo aveva completamente strappato via il tetto della struttura, ho fatto fatica a crederci".

Quattro le società sportive che si allenano alla luce di quei riflettori nel quartiere Campanella. L’enorme telo bianco è stato letteralmente staccato dalla base e scagliato contro gli alberi a diversi metri di distanza. "E meno male che c’erano quelli – riprendere il gestore –, altrimenti sarebbe finito sopra i binari della ferrovia causando non pochi problemi". A dir la verità i problemi – indipendenti dal disastro del palazzetto – ci sono stati per le ferrovie: evidenti i ritardi in mattinata per i treni sulla Bologna-Rimini con conseguente disagio per i passeggeri.

Tornando a Imola, la Campanella sembra essere stato uno dei quartieri più colpiti. Nei pressi di via Tozzoli, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con l’autoscala per coppi e la copertura di un tetto che si erano staccati da una palazzina, fortunatamente, da quanto si apprende, senza feriti. Sempre i caschi rossi sono entrati in azione prestissimo al Palagenius, per mettere in sicurezza la copertura bianca in plastica da ben oltre duemila metri quadrati.

"Saranno almeno ottantamila euro di danni – quantifica Dal Monte –, io sono il gestore, ma mi metto anche nei panni del Comune (proprietario della struttura, ndr), riuscire a trovare i fondi per sistemare tutto sarà complicato".

Difficile dire quando potranno ripartire le attività sotto al pallone. "Qui si allenano quattro società – ribadisce il gestore –, per prima cosa c’è da smaltire il grande telo in plastica che faceva da tetto, un compito non facile". Lo step successivo è quello di "intervenire sull’anello stradale, utile ai pattinatori", e infine la struttura vera e propria.

"Senza ombra di dubbio – dice Dal Monte –, sono da considerarsi rimandati tutti gli eventi di luglio". E poi fa stime un po’ più preoccupanti: "Temo che per una ripresa totale delle attività si andrà ben oltre i due mesi. Con agosto di mezzo, e la difficoltà nel reperimento di materiali e manodopera, si potrebbe pensare a una ripartenza a pieno regime per i primi di ottobre. Incrociamo le dita".