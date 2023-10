Scoperti due dipendenti in nero. Maxi-multa all’azienda agricola I Carabinieri del NIL di Bologna, assieme all'Ispettorato del Lavoro, hanno sorpreso 2 lavoratori impiegati in nero in un'azienda agricola di Castel San Pietro Terme. Sanzioni per 20mila euro e ulteriori controlli in tutta la provincia: 79 lavoratori individuati, 9 in nero, 2 datori di lavoro segnalati all'autorità giudiziaria. Sanzioni amministrative per oltre 130mila euro.