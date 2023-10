Scopri i Segreti dei Funghi a Casalfiumanese

Tempo di seconda edizione per l’iniziativa ‘I segreti dei funghi’ organizzata dal municipio di Casalfiumanese in collaborazione con il Gruppo Micologico Imolese ‘G. Lanzoni’. Si partirà sabato, dalle ore 9.30, con ritrovo al gazebo del Parco Manusardi, per dare il via ad una lunga scampagnata di ricerca collettiva dei prelibati prodotti del sottobosco. Il giorno dopo, alle 10, apertura della mostra micologica presso il teatro comunale poi alle 12 pranzo a base di risotto coi funghi (prenotazioni al tel. 328.0328317).

Saluti e ringraziamenti di chiusura da parte dell’amministrazione comunale fissati nel tardo pomeriggio. Per tutte e due le giornate di festa sarà possibile esporre e visionare, sempre presso la sala spettacoli del paese, i disegni a tema realizzati dai più piccoli nel corso dello specifico laboratorio creativo ‘Fungarium’ in biblioteca in agenda il 20 ottobre alle 17.