Scossa di terremoto in giunta Il sindaco caccia Squassabia

Un forte scossone in municipio a Mordano. È notizia di ieri, infatti, la revoca di tutte le deleghe all’assessore Federico Squassabia da parte del sindaco Nicola Tassinari. La tensione tra i due avrebbe superato i livelli di guardia nel corso della prima giunta del nuovo anno.

Un episodio raccontato nell’atto di revoca siglato dal primo cittadino: "Squassabia, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, usava insistentemente espressioni e toni aggressivi nei confronti del sindaco – mette nero su bianco il documento –. Da qui l’accusa di avere volontariamente omesso alcune informazioni rilevanti, o averle trasferite errate, in occasione di una comunicazione informale resa ai consiglieri del gruppo di maggioranza".

Il tema ambientale come ago della bilancia dei rapporti tra i due: "Un’informativa opportuna in relazione a un recente episodio di rilievo ambientale, che ha visto coinvolta un’impresa del territorio, prontamente gestito e risolto – continua il documento – Poi le insinuazioni che tale comportamento fosse la conseguenza della volontà del primo cittadino di sminuire le responsabilità della stessa impresa".

Ma ci sarebbe qualcosa di più: "I toni non cessavano nemmeno dopo che il sindaco negava con risolutezza quanto affermato da Squassabia impedendo la prosecuzione del confronto e la ricostruzione dei fatti – riporta l’atto di revoca –. Negli ultimi mesi questi atteggiamenti aggressivi, ostativi e non rispettosi delle opinioni espresse da Tassinari e da parte della giunta si sono verificati in diversi incontri e riunioni pubbliche".

La sensazione è che qualcosa, tra le parti, non funzionasse ormai da tempo dopo aver condiviso oltre metà mandato fianco a fianco. Squassabia, fino al rimpasto di deleghe avvenuto a metà dello scorso novembre, ricopriva il ruolo di vicesindaco del paese, con tanto di responsabilità sul capitolo ambientale. Poi una visione opposta emersa a chiare lettere durante una seduta del consiglio comunale dello scorso ottobre. Tra i punti votati in aula il parere all’ampliamento dello stabilimento locale della Florim. Voti tutti favorevoli tranne quello di Squassabia, storicamente vicino a quel Comitato Cittadini Borgata Chiavica che non vede di buon occhio il boom del sito produttivo mordanese.

"Non posso accettare che venga messa in discussione la mia correttezza e trasparenza amministrativa – aggiunge Tassinari raggiunto telefonicamente –. Così viene a mancare quel rapporto di fiducia vincolante in una giunta". E ancora: "Non è più una questione di idee differenti che attraverso il lavoro e la reciproca comprensione si possono anche avvicinare – prosegue l’amministratore –. Si tratta di una serie continua di atteggiamenti, al limite dell’offensivo, che impediscono la naturale prosecuzione del rapporto fiduciario".

Il futuro? "Assorbirò io tutte le deleghe di Squassabia – conclude Tassinari -. Salvo novità rilevanti andremo avanti così fino al termine del mandato".

