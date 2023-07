Scritte anti Lega e Pd, direttore di banca ai lavori utili

LUGO (Ravenna)

Scritte contro la Lega e Matteo Salvini, ma anche ingiurie contro il Pd e e l’ex ministro Marco Minniti. Erano apparse nel maggio 2019 a Lugo, alla vigilia delle elezioni amministrative. E per questi fatti ieri mattina il giudice Natalia Finzi ha accolto la richiesta di messa alla prova di un responsabile forse fra i più inaspettati: un 40enne direttore di banca residente a Ravenna, incensurato. L’uomo era accusato di essere tra i 15 individui che nel maggio 2019 avevano tappezzato i muri di Lugo con un’ondata di scritte politiche di vario tipo, alcune piene di parolacce, altre contro politici e altre ancora che invitavano a disertare il voto. Le scritte furono poi ricondotte a gruppi anarco-insurrezionalisti per via della firma, la classica sigla con la A di anarchia.

Per tutti gli altri indagati era arrivata però l’archiviazione, perché rimasti nell’ombra e privi di sufficienti elementi a loro carico. Sul direttore di banca, invece, gli investigatori della Digos trovarono maggiori riscontri in quanto fu inquadrato in orari compatibili dalle telecamere – anche di filiali bancarie, ironia del destino – e così le celle telefoniche lo collocavano sul posto. L’uomo ha sempre negato ogni addebito, dicendo che andava soltanto a trovare la fidanzata che frequentava gli ambienti anarchici.

Il Comune di Lugo si era costituito parte civile con la tutela dell’avvocato Lorenzo Valgimigli, ritenendo l’episodio particolarmente grave. Il bancario, difeso dall’avvocato Giovanni Fresa, ha risarcito parzialmente il danno patrimoniale e, poiché incensurato, ha ottenuto la messa alla prova che consisterà in 300 ore di lavori socialmente utili proprio al Comune di Lugo.

La scritta ‘Minniti boia’, in particolare, era comparsa sulla sede del comitato per Ranalli, attuale sindaco di Lugo, accompagnata da un volantino con scritto ‘Vota Gaetano Bresci’, l’anarchico regicida di Umberto I. Anche contro la Lega e, soprattutto, il suo leader furono vergate scritte ingiuriose e affissi manifesti offensivi.

Il raid vandalico notturno fu probabilmente collegato all’annuncio della visita a Lugo dell’allora ministro degli Interni, che alla fine declinò. In quell’occasione gli imbrattatori presero di mira edifici comunali, ma anche la Croce Rossa, monumenti come quello a Baracca, istituti bancari e perfino una chiesa.