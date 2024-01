Scuderia Ferrari Club all’autodromo di Imola: il ritorno dopo anni

Imola, 21 gennaio 2024 – Taglio del nastro per il nuovo Scuderia Ferrari Club di Imola. Nato da un piccolo gruppo di appassionati, ieri ha potuto inaugurare la nuova sede sociale nella sala ‘Terre &Motori’ dell’autodromo’.

"Grazie all’Amministrazione Comunale che ha sempre appoggiato la nostra iniziativa, abbiamo tanta voglia di fare – ha dichiarato il Presidente Gianmarco Gamberini –. Dopo la formazione nel 2022 dell’associazione Amici ferraristi di Imola, In pochi mesi abbiamo superato i 50 iscritti, numero minimo per procedere alla richiesta di iscrizione al Ferrari Club".

Al taglio del nastro erano presenti fra gli altri il sindaco Marco Panieri, il presidente di Formula Imola Giancarlo Minardi e il direttore Pietro Benvenuti. E poi l’assessora Elena Penazzi, il vice sindaco di Faenza Andrea Fabbri, il presidente di Atp Servizi Emilia-Romagna Davide Cassani, i presidenti dei club regionali, ma anche di Rovigo e Potenza Picena, l’ex pilota di Formula uno Pierluigi Martini ed Elisa Maurizzi vedova dell’ingegner Mauro Forghieri, il capo di gabinetto del Comune di lugo Gabriele Montanari, la direttrice di IF Imola-Faenza, Marcella Pradella, Mauro Apicella, direttore delle Scuderie Ferrari Club. "La Scuderia Ferrari Club di Imola è oggi una realtà che avvicina ancor più il cuore sportivo della nostra città a Ferrari e al suo fondatore – ha detto il sindaco Panieri – che, non dimentichiamo, è stato tra coloro che hanno voluto la costruzione dell’impianto sportivo che ha portato Imola nel mondo. Questo legame fa parte del dna della nostra comunità". Il sindaco Panieri ha poi donato al presidente Gianmarco Gamberini copia di alcune lettere che Enzo Ferrari scrisse a Tommaso Maffei Alberti, l’allora presidente dell’Ente Sport e Turismo Imolese, all’epoca della costruzione dell’autodromo di Imola a testimonianza del forte legame di Ferrari con la pista fin dai suoi albori. Il sindaco ha donato anche le delibere del Consiglio comunale che portarono alla costruzione dell’impianto (tutto conservato nell’archivio comunale, in biblioteca).

Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola, ha sottolineato: "È motivo di grande soddisfazione vedere che Imola torna ad avere la sua Scuderia Ferrari Club, tanto più con la sede all’interno del nostro Autodromo. Sono convinto che ci siano tutte le condizioni per lavorare assieme su progetti condivisi e la presenza e passione di tutti gli iscritti al Club sicuramente ci aiuterà a rendere ancora più saldo il legame con la Casa di Maranello che, mi fa piacere ricordarlo, ha scelto ancora Imola, dopo il successo di due anni fa, per le Finali Mondiali Ferrari".

Riguardo alla sala ‘Terre&Motori’ che ospita il Club, il presidente Gamberini ha aggiunto: "Era nostra intenzione non essere troppo invasivi e per fare ciò, grazie soprattutto all’aiuto dello storico e scrittore imolese Gilberto Negrini, abbiamo raccontato con poche foto e documenti, la storia dell’autodromo".

Il programma per l’anno in corso prevede molte iniziative. Per informazioni e iscrizioni, email imola@scuderiaferrari.club.