Scuola, contributi per le ragazze

L’amministrazione comunale ha deliberato la concessione di un contributo a Officina Futuro Fondazione W Group per la realizzazione del progetto ‘Girl code is better’. Il progetto è rivolto alle scuole nel territorio del comune di Imola e intende favorire il superamento degli stereotipi di genere, avvicinando le giovani studentesse alle cosiddette materie Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e ad orientare le studentesse della scuola secondaria di primo e secondo grado allo studio delle suddette materie, attraverso laboratori gratuiti aperti alle sole ragazze, attraverso specifiche metodologie didattiche finalizzate alla creazione di prodotti o servizi digitali.

Si tratta di un è attivo sul territorio nazionale da 8 anni e che ha già coinvolto oltre 6.100 ragazze frequentanti 155 scuole secondarie di 1° e 2° grado presenti in 14 regioni. L’amministrazione assegnerà dunque a Fondazione Officina Futuro Fondazione W Group un contributo di 2.400 euro per la realizzazione della seconda parte del progetto “Girls code is better”, in attuazione dell’accordo di collaborazione approvato con una delibera di giunta che risale al 2 agosto dello scorso anno, anche in considerazione del fatto che "il provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del servizio Diritto allo studio".