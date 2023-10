Scuola di cucina e assaggi. Anche Clai protagonista

Ricco e intrigante anche quest’anno il programma messo in campo da Clai e dalle Macellerie del Contadino per il Baccanale.

Sabato 4 novembre segnerà il ritorno di un appuntamento ormai tradizionale, quello della ‘Conversazione in Villa’.

Verrà presentato in questa occasione il saggio Villa Ginnasi a Ponte Santo di Imola – da Pagine di vita e di storia imolesi (Edizioni Cars-Imola). L’autore è Giampaolo Nildi, che racconterà un’Imola segreta, rappresentata dalle ville e dai loro parchi storici che punteggiano diffusamente il territorio.

Seconda iniziativa domenica 5 novembre nella Macelleria del Contadino di vicolo Inferno. Si tratta di una serie di ‘Giochi sensoriali’ a tema ovviamente gastronomico e legati al Mediterraneo. Sarà inoltre prevista una giornata di vendita straordinaria di prodotti Clai con tante occasioni valide solo per questa giornata e altre con un orizzonte temporale più lungo come ad esempio i tre box ricchi di prodotti a prezzi scontati legati al tema del Baccanale e pensati per valorizzare antipasti, aperitivi, primi e secondi piatti.

Si proseguirà con l’ormai tradizionale ‘Scuola di cucina’, che quest’anno si chiamerà ‘Carni e salumi nella tradizione mediterranea’ e si terrà nelle giornate del 10, 11 e 12 novembre, sempre a Villa La Babina. Costo 25 euro a persona.

Si chiude alla grande con il ‘Banco d’assaggio dei vini e dei prodotti agroalimentari dell’Imolese e Olimola’, il momento di degustazione che si terrà in Autodromo in due momenti diversi: venerdì 10 novembre, dalle 18 alle 23, e domenica 12, dalle 16 alle 22. Ingresso 15 euro che consentirà di avere a disposizione sette coupon (sei per il vino e uno per i prodotti alimentari) con i quali si potranno effettuare gli assaggi.

"Il Baccanale è la festa enogastronomica del territorio imolese per eccellenza – sottolinea Giovanni Bettini, presidente Clai –. Un appuntamento che da decenni crea numerose occasioni di incontro per migliaia di persone attorno alla cultura del cibo".

"E Clai, che fa della vicinanza alla sua comunità di appartenenza uno dei suoi valori principali, non può che sostenere con entusiasmo questo grande evento per contribuire a renderlo ogni anno ancora più ricco di interesse – conclude Bettini –. Il tema ‘mediterraneo’ ci ha suggerito un percorso che mette al centro la Romagna, tra terra e mare, cuore della cultura alimentare del nostro Paese".

r. c.