Scuola di musica, si cercano docenti

Il servizio Teatri, Attività musicali e Politiche giovanili del Comune ha avviato una procedura comparativa per individuare i soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità, necessari per lo svolgimento dell’attività didattica, come previsto dal Piano didattico della Nuova Scuola di Musica Vassura-Baroncini. È possibile candidarsi per più materie, presentando una domanda per ogni singola materia, completa degli allegati richiesti. La procedura comparativa darà luogo a graduatorie (una per ciascuna materiaarea) valide fino all’anno scolastico 20262027

Domanda via Pec a [email protected]

entro le 12 del 10 marzo, solo sui moduli online.