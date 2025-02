Scuola di salute. La prevenzione in 32 incontri

Trentadue incontri in calendario nel primo semestre dell’anno, con un programma settimanale che si ripete su più sedi sul territorio: Imola, Borgo Tossignano, Medicina e Castel San Pietro Terme. Riparte ‘Parliamo della mia salute’, il ciclo di incontri organizzato da Professione Medica&Insalute in collaborazione con l’Ausl, arrivato all’ottava edizione. Ad aprire la serie, domani alle 15 alla Casa della Comunità di Medicina, sarà la dottoressa Annalisa Berti, medico psichiatra, che affronterà il tema ‘La depressione: quale prevenzione’. Un argomento di grande rilevanza, soprattutto nell’ottica di sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione di questa malattia e sui primi segnali da non sottovalutare.

"Ogni incontro offre preziosi consigli per prendersi cura della propria salute – spiegano i promotori dell’iniziativa –. È un’opportunità unica, proposta in quattro diverse sedi nel nostro territorio, per facilitare la partecipazione di tutti. L’obiettivo è promuovere la cultura della prevenzione e della promozione del benessere psicofisico anche attraverso la conoscenza e la consapevolezza individuale e collettiva che è necessario prendersi cura di sé, e questi incontri rappresentano un’occasione imperdibile per acquisire gli strumenti base, soprattutto pratici ed applicabili alla vita quotidiana, per farlo. La partecipazione è gratuita, perché la missione è quella di creare una comunità più informata e consapevole, nella quale ogni individuo possa sentirsi supportato e incoraggiato nel percorso verso una vita più sana e felice".

Saranno approfondite tematiche cruciali, con un linguaggio semplice e diretto. Depressione, controllo della glicemia, corretto uso del pronto soccorso, prevenzione del mal di schiena, benefici e rischi di alcune categorie di farmaci e degli esami radiologici, tiroide, prostata e russamento, sono i temi di questo primo semestre, che saranno affrontati in un dialogo aperto con operatori sanitari esperti che forniranno indicazioni preziose e chiariranno i dubbi dei presenti, sempre stimolati a partecipare attivamente ponendo domande. Il programma completo è disponibile online.