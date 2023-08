Scuola di Sasso Morelli Lavori da 130mila euro affidati al consorzio Cme

Il Comune accelera sull’atteso ammodernamento della scuola (materna e primaria) di Sasso Morelli. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta, Area Blu ha infatti affidato i lavori da oltre 130mila euro più Iva. Il cantiere, reso possibile grazie ai fondi del Pnrr, sarà affidato a una cooperativa modenese, il Consorzio Imprenditori Cme, che ha presentato un ribasso del 5,25% sull’importo a base di gara.

Nel dettaglio, nel plesso scolastico della frazione imolese sono previsti interventi di manutenzione e riqualificazione. Il progetto approvato dalla Giunta prevede infatti una serie di opere (interventi edili-architettonici e impiantistici) connesse all’adeguamento del complesso edilizio alle vigenti normative al fine di ottenere il rilascio del ‘Certificato di prevenzione incendio’.

Dopo che il quadro economico dell’intervento era stato aggiornato nei mesi scorsi alla luce dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia, i lavori sono oggi a bilancio per 200mila euro. Di questi, 139.500 euro arrivano dal Pnrr e i restanti 60.500 euro da fondi propri del Comune.

A dispetto dei ritardi cronici che sempre caratterizzano i cantieri pubblici, almeno per questa volta il progetto viaggia in orario rispetto alla tabella di marcia. Aggiudicati i lavori (passaggio che andava completato entro metà settembre), le operazioni dovranno cominciare non più tardi di fine novembre. La chiusura del cantiere è prevista nel 2025, con relativo collaudo delle opere da portare avanti entro il 31 marzo 2026.

Tempi analoghi, ma una mole di lavoro decisamente maggiore da compiere, per quanto riguarda la costruzione della nuova scuola di Sesto Imolese. In questo caso, a inizio mese la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. E a breve, dopo il via libera al piano esecutivo, verrà selezionata la ditta alla quale affidare i lavori che come accennato dovranno partire nel giro di un paio di mesi.

Per quanto riguarda Sesto Imolese, il quadro economico complessivo dell’intervento è di oltre cinque milioni, di cui due milioni finanziati anche in questo caso da fondi Pnrr e i restanti 3,15 milioni messi sul tavolo dal Comune. La futura scuola di Sesto Imolese sorgerà in posizione più vicina al campo sportivo, rispetto all’edificio attuale. Verrà costruito prima il nuovo plesso, poi sarà demolito l’attuale, al fine di consentire agli studenti di non spostarsi durante i lavori. L’unica parte dell’attuale plesso che verrà mantenuta è quella che oggi ospita la mensa, costruita nel 2010, da collegare al nuovo fabbricato.