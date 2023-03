Scuola di Sesto Imolese, Area Blu si tira indietro

Non sarà Area Blu a seguire la partita relativa alla costruzione della nuova scuola (elementare e media) di Sesto Imolese. La società in house del Comune ha infatti manifestato all’ente di piazza Matteotti "l’impossibilità ad assumere le funzioni di responsabile unico del procedimento" e di "gestire la procedura". E questo, si legge nella delibera della Giunta che prende atto del passo indietro, "causa i carichi di lavoro e la stringente tempistica prevista dalle disposizioni sul Pnrr".

Area Blu, dunque, si sfila. Al suo posto, "considerata la necessità di realizzare l’intervento nel rispetto delle scadenze imposte dai provvedimenti di ammissione pena revoca del finanziamento", toccherà dunque "in via eccezionale" al dirigente dell’area Gestione e sviluppo del territorio del Comune assumere le funzioni di responsabile unico del procedimento e di avviare l’iter procedurale tecnico amministrativo finalizzato all’affidamento dei lavori.

Lavori che, come confermato nei giorni scorsi dal sindaco Marco Panieri, verranno portati avanti innanzitutto grazie ai due milioni di euro di fondi. Per quanto riguarda invece gli altri tre milioni necessari a portare avanti l’opera, da avviare nel 2024 per poi completare entro i successivi due anni, il Comune chiederà un mutuo. Verrà costruito prima il nuovo plesso, poi sarà demolito l’attuale, al fine di consentire agli studenti di non spostarsi durante i lavori. L’unica parte dell’attuale plesso che verrà mantenuta è quella che oggi ospita la mensa, costruita nel 2010, da collegare al nuovo fabbricato.