Scuola di Sesto Imolese, finanziamento vicino

Ci sono anche i lavori per le scuole di Sesto Imolese e Sasso Morelli nel pacchetto di interventi, approvato dalla Giunta regionale su richiesta degli enti locali, da candidare ai fondi del Pnrr. Il progetto per la realizzazione della nuova struttura di Sesto Imolese, in particolare, occupa il secondo posto nella graduatoria. E dunque, come anticipato di recente dal sindaco Marco Panieri, ha buone possibilità di essere finanziato. A fronte dei cinque milioni necessari per portare a termine la nuova struttura che ospiterà elementari e medie, ne dovrebbero però arrivare soltanto due. Per il resto, sempre seguendo quanto dichiarato dal primo cittadino, il Comune è intenzionato ad accendere un mutuo.

Finanziamento decisamente minore quello chiesto invece per la scuola (materna ed elementare) di Sasso Morelli: 139.500 euro a fronte di un progetto da 155mila euro complessivi, con il Municipio che stanzierebbe la parte residua.

Il nuovo pacchetto di interventi che la Regione candida ai finanziamenti del Pnrr comprende scuole e istituti di ogni ordine e grado, dai servizi per l’infanzia fino alle superiori, con un cronoprogramma preciso: aggiudicazione dei lavori entro il prossimo 15 settembre; apertura dei cantieri entro il 30 novembre, chiusura dei lavori entro il 31 dicembre 2025 e collaudo entro il 31 marzo 2026.

"Insieme agli enti locali, stiamo lavorando bene e nei tempi previsti – sottolineano il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore regionale alla Scuola, Paola Salomoni – per mettere a disposizione dei nostri ragazzi e ragazze strutture sempre più belle, sicure, accoglienti e innovative, utilizzando tutte le risorse a disposizione: soprattutto in una fase come questa, dove è necessario consolidare la ripartenza, bisogna progettare bene e rapidamente, per non perdere un solo euro disponibile. Rispettando i tempi richiesti dall’Unione europea e cioè il termine dei lavori e la realizzazione delle opere entro il 2026, un’occasione che il Paese non può permettersi di mancare".