Scuola, domani un altro incontro tra amministrazione e genitori

Istituzioni scolastiche e Comune di Casalfiumanese collaborano per completare la fitta griglia di incontri con i genitori degli alunni, in proiezione dell’avvio del nuovo anno scolastico. Un prezioso momento di confronto e condivisione con docenti e dirigenti per comprendere al meglio le modalità di organizzazione e programmazione 20232024 nei plessi scolastici.

Dopo gli appuntamenti di ieri, domani, alle 17 in quel di San Martino in Pedriolo, sarà la volta degli iscritti alla scuola dell’infanzia e ai piccoli gruppi educativi. Tutte le classi della primaria ‘Deledda’ di Sassoleone, invece, arruolate all’incontro in agenda, due ore più tardi, nel polo didattico della frazione. Chiusura riservata ai genitori degli allievi che frequenteranno il Servizio Educativo Prescolare sassoleonese, tra i servizi storici e più apprezzati in area montana, alle ore 17.30 di martedì 12 settembre.