Scuola, la prima campanella. Vacanze finite per 12mila studenti : "Cuore pulsante della comunità"

Campanelle, zaini colorati e sorrisi nervosi: così gli studenti imolesi hanno dato il via all’anno scolastico 2025/2026. Dopo che a inizio mese era ripartita l’attività dei circa 1.700 piccoli dei nidi e quelli delle materne (comunali e paritarie), ieri mattina è toccato altri 10.600 alunni (dalle materne statali alle superiori) tornare tra i banchi per formare un piccolo esercito di oltre 12mila studenti (elementari e medie comprese) per i quali le vacanze sono ormai solo un lontano ricordo.

Come da tradizione, il sindaco Marco Panieri e l’assessora alla Scuola, Gianna Gambetti, hanno portato loro l’augurio di buon anno a nome dell’intera comunità scolastica, visitando le scuole medie Andrea Costa (istituto comprensivo 6), le elementari Bizzi (Ic7), le materne statali di Ponticelli (Ic7) e gli istituti superiori Paolini e Alberghetti. Presente anche la sottosegretaria alla presidenza della Regione, Manuela Rontini, che ha portato il saluto del governatore Michele de Pascale e dell’ente di viale Aldo Moro agli studenti pronti a inaugurare mesi di studio, scoperte e nuove amicizie.

"La scuola è il cuore pulsante della nostra comunità è il primo luogo dove si impara a vivere insieme, a riconoscere il valore di ogni persona, a costruire ponti anziché muri – hanno scritto ieri il sindaco Panieri e l’assessora Gambetti in una lettera aperta al mondo della scuola imolese –. È il laboratorio dove si formano le conoscenze e si sviluppano le competenze che permettono a ciascuna alunna e alunno di affrontare il mondo con consapevolezza, autonomia e responsabilità".

Nelle parole del sindaco e dell’assessora, infatti, "in una scuola che include e accoglie, la conoscenza diventa libertà: libertà di scegliere, di esprimersi, di immaginare un futuro migliore. E in un tempo segnato da conflitti e divisioni, la scuola – proseguono Panieri e Gambetti – può e deve essere un presidio di pace".

E rivolti agli alunni: "Nessuno deve sentirsi escluso, invisibile o inadeguato. Ognugno porta con sé un mondo di talenti, e la scuola è lo spazio dove questi talenti trovano terreno fertile per essere riconosciuti e valorizzati. Siate curiosi. Fate domande, esplorate, mettete in discussione. La curiosità è il motore della conoscenza, e l’impegno è la chiave per trasformarla in competenza. Vi auguriamo di coltivare sogni grandi e non temere gli ostacoli, ogni giorno è un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo su voi stessi e sul mondo".

