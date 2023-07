Scuola-lavoro, il Comune saluta gli studenti

I trenta studenti che attualmente partecipano alle borse estive ‘Scuola-lavoro’ negli enti pubblici del territorio sono stati ricevuti in Comune per un saluto da parte degli amministratori. In continuità con quanto svolto negli anni precedenti, infatti, anche quest’anno il Distretto per l’istruzione, la formazione e il lavoro del territorio imolese - Cisst, in collaborazione con la Rete delle scuole del Circondario e grazie al supporto degli enti del territorio, si è attivato nell’organizzazione delle borse estive dedicate agli studenti degli istituti superiori del circondario. Anche quest’anno la risposta del territorio è stata forte. E si è arrivato a un totale di 61 borse del valore di 130 euro a settimana e della durata compresa tra quattro e sei settimane, che si svolgeranno nel periodo compreso tra metà giugno e la prima settimana di settembre 2023. Le attività che gli studenti sono chiamati a svolgere negli enti pubblici sono di carattere amministrativo, tecnico, informatico, di assistenza, educativo, accoglienza turistica. Molte sono anche le borse ‘scuola-lavoro’ messe a disposizione da privati (aziende, studi professionali, ecc.).

"Le esperienze scuola-lavoro si rinnovano e crescono anche in questa estate – sottolinea Fabrizio Castellari, vicesindaco e assessore alla Scuola, che insieme a Gabriele Meluzzi, sindaco di Fontanelice con delega all’Istruzione nel Circondario, ha portato il saluto agli studenti e ai loro tutor –. Dopo gli anni del Covid, ha ripreso slancio un progetto che tiene insieme e rafforza il patto educativo fra la scuola e il territorio. Anche gli enti pubblici, come le aziende private, accolgono alcune decine di studenti di tutti gli istituti superiori: è un’opportunità che certamente aiuta gli allievi a conoscere come funzionano i luoghi di lavoro, ma parallelamente aiuta gli enti a crescere".