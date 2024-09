Scuola primaria Pulicari. Ecco la nuova mensa

Terminati i lavori per la costruzione della nuova mensa delle elementari Pulicari, nel quartiere Campanella. Ieri mattina, il sindaco Marco Panieri, accompagnato dal vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, e dal titolare della delega ai Lavori Pubblici, Pierangelo Raffini, ha visitato l’edificio. L’intervento, finanziato con un investimento complessivo di 840mila euro, di cui 534mila di fondi Pnrr e il resto co-finanziati dal Comune "rappresenta un passo importante nell’ambito della riqualificazione delle strutture scolastiche del territorio", commentano dal Municipio.

Alla visita hanno preso parte anche il personale di Area Blu, responsabile della gestione dei lavori, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo 4, Manuela Muscherà, nonché una parte del personale scolastico e del team incaricato del servizio mensa di Camst Group. L’inaugurazione ufficiale della mensa è in programma venerdì 4 ottobre alle 16 alla presenza della comunità scolastica, del centro sociale Campanella, di Area Blu e dei rappresentanti del Comune.

"Con questo intervento, continuiamo a dimostrare l’impegno costante nel garantire il miglioramento delle strutture scolastiche del nostro territorio, grazie anche agli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che in questa città vengono messi a terra e realizzati – commentano Panieri e Castellari –. L’edilizia scolastica è una delle priorità dell’amministrazione comunale, come dimostrano i numerosi cantieri già aperti o in fase di realizzazione in altre scuole della città. Un ringraziamento particolare va ad Area Blu e ai tecnici per il loro lavoro, alla comunità scolastica e ai bambini per la pazienza dimostrata durante i lavori. Questo progetto è un tassello fondamentale per continuare a migliorare i nostri spazi educativi, mettendo al centro il benessere e la crescita dei nostri ragazzi".

Il progetto della nuova mensa, che ha avuto una gestazione di un paio d’anni ed è stato rallentato dall’aumento delle materie prime, "si inserisce nel più ampio piano di interventi volti a migliorare la qualità delle infrastrutture scolastiche – assicurano dal Municipio –, con opere in corso in diverse scuole della città, per offrire spazi più sicuri, moderni e accoglienti agli alunni e al personale scolastico". In questa ottica, l’inaugurazione della prossima settimana "sarà un’occasione per ringraziare la comunità scolastica e celebrare il completamento di un’opera che sarà fondamentale – concludono sempre dal Comune – per la vita quotidiana degli alunni e delle loro famiglie".