Scuola, primo incontro online per presentare il progetto Pedibus

Il comparto scolastico del municipio di Fontanelice ha annunciato alcune novità. Il 24 gennaio, alle 17.45, primo incontro online per presentare il progetto Pedibus. Un’iniziativa in collaborazione con il Comprensivo di Borgo Tossignano, il Ceas e con il contributo della Bcc Ravennate Forlivese e Imolese. Il link per accedere alla riunione è sul portale web dell’ente. Il servizio, come annunciato da qualche settimana, riguarderà i bambini della primaria ‘G.Mengoni’ per agevolare il raggiungimento a piedi in sicurezza del plesso. Un modo per favorire socializzazione, autonomia e alimentare uno stile di vita sano e sostenibile che strizza l’occhio alla mobilità alternativa. Ma non è tutto. Sul fronte della refezione scolastica, il Comune guidato dal sindaco Gabriele Meluzzi ha comunicato alle famiglie degli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria la rimodulazione delle modalità di emissione dei buoni pasto dal prossimo anno scolastico. Una scelta necessaria per monitorare con una crescente rigorosità le emissioni e le analisi sugli stanziamenti di bilancio annuali. L’invito è di esaurire entro la prossima estate tutti i buoni pasto in possesso perché poi non potranno più essere utilizzati o rimborsati. Possibile, anche in prossimità della fine delle lezioni, l’acquisto di singoli tagliandi al posto del blocchetto intero proprio per evitare giacenze o inutilizzo.