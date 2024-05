Scuola Vassura-Baroncini. Al via i concerti saggio

Concerti estivi e tante novità per la scuola di musica ‘Vassura-Baroncini’. Spiega Fabrizio Bugani, coordinatore didattico e artistico : "Faremo sette serate nel Cortile della Magnolia, questo posto splendido che dovremmo impegnarci a valorizzare ancora di più". Il primo concerto è lunedì 20 maggio, con ‘Piano pianissimo, piano fortissimo’, delle classi di pianoforte. A seguire, mercoledì 22 maggio toccherà a ‘Non solo classica’, con classi di violoncello, percussioni, chitarra, tastiere e pianoforte pop. Lunedì 27 maggio invece gli allievi delle classi di arpa, contrabbasso e basso elettrico, tromba, trombone, flauto e canto pop si esibiranno nel concerto ‘Tasti, corde e..’, mentre venerdì 31 maggio sarà la volta dei corsi di pianoforte e canto lirico in ‘Non solo tasti’. Lunedì 3 giugno si dà il via alla musica pop con ‘Band in musica’, di cui saranno protagonisti gli studenti dell’istituto tecnico agrario Scarabelli-Ghini che hanno partecipato al progetto "Suono anch’io? Sì, tu sì!" attraverso il programma europeo FSE+ 2023-2027. Si concludono gli appuntamenti con il concerto di mercoledì 5 giugno ‘Suoniamo insieme’, dove saliranno sul palco l’orchestra d’archi della scuola e la ‘Vassura Baroncini Brass’ un ensemble di ottoni e percussioni e con la serata prevista per venerdì 7 giugno ‘Rockeggiando’, in un incontro di trasversalità tra musica classica e pop, jazz, rock.

Con questi concerti, a ingresso libero, la scuola si pone l’obiettivo di avvicinarsi sempre più ai cittadini imolesi e consolidarne maggiormente il rapporto, in conclusione di un anno che chiude con un bilancio di 446 allievi iscritti, un dato che supera la media delle iscrizione pre-covid. Per questo motivo, per facilitare l’orientamento dell’offerta formativa della scuola e puntare su nuovi studenti, è stato lanciato il nuovo sito web, rinnovato in grafica, contenuti e funzioni.

Spiega Elisabetta Volpe, addetta alla comunicazione: "Abbiamo cercato di dare una bussola all’utenza tra gli oltre 90 corsi. Così abbiamo trovato 4 vie di accessi principali: corsi per i piccoli, divisi in fascia di età, lezioni individuali e professionali, e una categoria di altri corsi. Per ogni corso verranno spiegate le peculiarità. Il sito consente anche di prendere appuntamento per iscriversi alla scuola, tramite a un sistema di calendario". "Quello che fa questa scuola è di formare dei musicisti in maniera molto seria", dice il dirigente comunale del settore Cultura, Luca Rebeggiani.

Francesca Pradelli