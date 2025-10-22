L'autobus dei sogni
22 ott 2025
22 ott 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
“Scuole chiuse a Imola”, ma l’sms è una bufala. Il sindaco: “Denunciamo”

Apprensione in serata per un messaggio nelle chat WhatsApp. Panieri: “Con le emergenze non si scherza”

Il falso messaggio circolato su WhatsApp

Per approfondire:

Imola (Bologna), 22 ottobre 2025 – Un falso messaggio, circolato nelle ultime ore su WhatsApp, ha creato confusione tra molte famiglie imolesi. L’sms annunciava la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nella giornata di giovedì 23 ottobre, includendo anche un link apparentemente riconducibile al sito del Comune e al servizio di Protezione civile. In realtà, si trattava di una notizia completamente falsa. A chiarire la situazione è intervenuto direttamente il sindaco di Imola, Marco Panieri, che sui social ha condannato l’accaduto con toni netti: “Con le emergenze non si scherza – ha scritto –. Domani faremo denuncia per procurato allarme”. Il falso annuncio, diffuso a catena via chat, ha generato preoccupazione e richieste di conferma agli uffici comunali e agli istituti scolastici. Dall’amministrazione è subito arrivata la smentita ufficiale: nessuna ordinanza di chiusura delle scuole è stata emessa, né è in programma alcuna sospensione delle attività didattiche. Il Comune invita la cittadinanza a verificare sempre le informazioni attraverso i canali ufficiali, evitando di condividere messaggi non verificati che possono alimentare confusione e panico.  

