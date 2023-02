Scuole, cultura, sicurezza stradale Dal Comune 13 milioni per i cantieri

Il consiglio comunale di Medicina è tra i primi ad approvare il bilancio preventivo 2023. Previsti investimenti per oltre 13 milioni, nessun aumento di tasse o tariffe. Dieci i voti a favore, 2 contrari e 2 astenuti dei gruppi di minoranza.

Il bilancio è stato presentato dall’assessore Donatella Gherardi. "C’è un’ottima liquidità e un esiguo indebitamento pro-capite di circa 20 euro. Nonostante l’aumento dei costi energetici, anche quest’anno, non aumentano tasse e tariffe dei servizi per i cittadini". Nel triennio 2023-2025 sono dunque previsti più di 13 milioni di investimenti, tra rigenerazione urbana, edilizia scolastica, mobilità sostenibile, efficientamento energetico, sicurezza stradale, riqualificazione di aree sportive e spazi culturali. Scuola: la sostituzione con una nuova struttura dell’ala rossa della primaria Gino Zanardi è una priorità che richiederà circa 1,8 milioni. Tra le opere di rigenerazione urbana il recupero strutturale, restauro e risanamento conservativo dell’ex chiesa del Carmine vedrà investite risorse, assegnate dalla Regione, per più di un milione. Altro importante progetto è la nuova sede del distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Medicina, dentro il più ampio piano della Cittadella della Sicurezza, per un totale di circa 2 milioni (sono già iniziate i confronti con il Comando regionale dei vigili del fuoco con la Protezione Civile regionale.

Sulla sicurezza stradale si prevede un intervento di 500 mila euro al quale se ne aggiungono 200mila già finanziati a fine 2022 per la riqualificazione delle strade comunali. Per la mobilità sostenibile previsti 180 mila euro che rientrano nel finanziamento del bando regionale Bike to Work. Mentre per la realizzazione di una pensilina fotovoltaica in collaborazione con la Comunità Solare di Medicina si prevede di spendere circa 150 mila euro.

Una parte significativa degli investimenti sarà finanziata con risorse del Pnrr. Circa 4,5 milioni saranno destinati al recupero delle Ex Officine di via Fava per la realizzazione di spazi dedicati alla cultura e agli archivi comunali. Al nuovo Parco dello Sport destinati 600mila euro: i lavori nell’area sportiva di via Battisti dovrebbero partire entro l’anno. Sociale: nuovi appartamenti per il ‘Dopo di noi’ dedicati alla vita indipendente e alla maggiore autonomia dei ragazzi con disabilità, saranno finanziati all’80% dal Pnrr per circa 400 mila euro. Infine, il Comune ha conferma le risorse per sostenere le famiglie in condizioni di fragilità economica, potenziando in particolare i fondi a supporto delle utenze energetiche dati i forti aumenti del 2022.

z. p.